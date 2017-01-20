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Комиссия определила победителей конкурса ледяных скульптур

Сегодня состоялось заседание комиссии, которая определила победителей конкурса скульптур в парке имени Якутова. Официальный старт состязанию был дан 14 января. На звание лучших претендовали 8 работ.

Точность деталей, оригинальность идеи и качество выполнения — ледяные скульптуры комиссия оценивает по серьезным критериям. Все работы выполнены профессионально, выбрать победителей не так просто.

«Я был приятно удивлен, увидев работы. Уровень был очень высок, слабых работ не было. Жюри было очень сложно определить номинантов», — говорит президент творческого союза художников РБ, председатель жюри Владислав Пегов.

От голосования за победителей не остались в стороне и обычные уфимцы. Если комиссия рассматривает скульптуры по качеству выполнения, то горожане голосуют скорее сердцем.

Инициаторы конкурса — администрация Советского района и руководство парка имени Якутова. Конкурс ледяных скульптур в таком формате в Уфе проходит впервые. Но уже очевидно, что он оказался очень нужным для художников. Это прекрасный способ заявить о себе и отточить мастерство.

После жарких споров победители выбраны. Кто стал обладателем ценных призов —пока секрет. Их имена назовут завтра, в 15 часов в парке имени Якутова. Организаторы приглашают уфимцев присоединиться к празднику.




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