Центр общественной безопасности подвел итоги 2016 года. За последние три года количество обращений граждан и организаций за помощью в ЦОБ увеличилось в 10 раз.

Алия Киндзуль была признана лучшим сотрудником «Центра общественной безопасности» 2016 года.

Ее будни состоят из работы с воспитанниками приютов, трудными подростками, неблагополучными семьями. Признается, что секрет в искреннем желании нести добро и помочь стать счастливее своим маленьким подопечным. А самое сложное в работе - это суметь совладать с собственными эмоциями.

«Очень сложно, когда приходишь с лекциями, с мероприятиями в приюты, социально-реабилитационные центры и видишь этих детей, красивых, добрых, нежных, они обнимаются по 30 раз и не понимаешь, почему они здесь? Почему их бросили мамы? Входя в каждый дом, рады тому, что видим трезвую мать, трезвого отца, полный холодильник и счастливых детей, которые рады, что у них жизнь, как у обычных ребят. Мы для этого работаем», - рассказала Алия.

Подводя итоги 2016 года, в «Центре общественной безопасности» отметили лучших сотрудников года. Тех, кто своим трудом ежедневно делает жизнь в городе безопаснее. Лучшим коллективом признано отделение «Центра общественной безопасности» в Ленинском районе столицы.

«В первую очередь - это дисциплина и персональный контроль за каждым инспектором. Каждое утро они докладывают, что пришли на работу, получают задачу, и каждый вечер докладывают о том, что сделано», - поделился секретом успеха начальник управления общественной безопасности и профилактики правонарушений по ленинскому району Центра общественной безопасности Марат Хисматуллин.

В сфере ответственности «Центра общественной безопасности» профилактика правонарушений, мониторинг правил благоустройства и санитарного состояния Уфы, поддержание общественного порядка. Инспекторы ЦОБа борются с торговлей в неустановленных местах, следят за безопасностью детских площадок, летом проводят рейды на пляжах, а зимой контролируют работы по очистке территорий от снега и льда.

«Значительный объем работы работниками Учреждения проведен в жилом секторе. В прошлом году совместно с субъектами профилактики правонарушений проведено более 1000 профилактических рейдов, в ходе которых посещено свыше 14 тысяч граждан, состоящих на различных видах учетов», - рассказал директор "Центра общественной безопасности» Александр Овчинников.

Так же в своем докладе Александр Дмитриевич отметил, что результативность работы учреждения по сравнению с 2015 годом возросла. Рассмотрено порядка 9 тысяч обращений граждан и организаций, составлено свыше 25 тысяч протоколов об административных правонарушениях, количество зарегистрированных преступлений в городе снизилось на 0,9%.

18 января