Китайские предприниматели заинтересовались новым проектом

Проектом строительства дороги от улицы Интернациональной в Уфе с выходом на трассу М-7 заинтересовались китайские предприниматели. Сегодня по этому поводу в столичном Доме Инвестора состоялись переговоры между представителями Госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству и делегацией из Поднебесной.

Собравшиеся обсудили ряд наиболее значимых для Башкортостана строительных проектов. В частности, трассу «Европа – Западный Китай». Напомним, ее протяженность составляет 8,5 тысяч километров. Две тысячи триста — по России. Из них 290 километров пройдут по территории Башкортостана, от населенного пункта Бавлы до Кумертау. Трасса будет скоростной и платной. Она соединит такие крупные промышленные центры региона, как Белебей, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Мелеуз, Кумертау.

«В связи с тем, что у вас ограничено время, пытаемся показать грамотно наиболее приоритетные направления, проекты, которые развиваются в Башкортостане», — говорит заместитель председателя Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Азат Калимуллин.

Инвесторы из Поднебесной уже заинтересовались пятью проектами. Если на днях будет подписано межгосударственное соглашение, то строительство начнется уже в ближайшее время, говорят китайские гости.

«Продолжение улицы Интернациональной с выходом за территорию Белой. Эту дорогу довести, достроить мостовой переход и довести до трассы М-7», — уточняет планы заместитель генерального менеджера китайской строительной компании Сhoqngo Ing Construction Enginering Group.

Вопросы финансирования планируют решить в ближайшие дни. Сейчас ведутся активные переговоры между республикой Башкортостан и Китаем.

27 января