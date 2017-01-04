Как коммунальные и жилищные службы Уфы отвечают на вызов стихии?

Снег кружится, летает, и не тает. Такую картину жители столицы наблюдают уже пятые сутки. Только за это время выпало больше 30 миллиметров осадков – почти половина месячной нормы. И выросли сугробы.



Тишину во дворе улицы Ахметова прорезает скрежет лопат и шум спецтехники. День выдался снежный. Дворники вышли на расчистку сугробов.





«Мы все это время ждали когда же уберут снег - вот утром услышали работы. Прочитали объявление, нас заранее предупредили. Я сам тоже вышел. Помогаю, машу лопатой. Новый год в этом году подарил очень хорошую погоду, снежную и мягкую, ну а снег, я думаю, дело поправимое», - говорит Александр Огнев.

Сегодня самым востребованным инструментом у уфимских автолюбителей оказалась обыкновенная лопата. С ее помощью многие горожане смогли освободить своих железных коней из снежного плена.



Городские службы ведут борьбу со стихией круглые сутки и в усиленном режиме. Только в Ленинском районе на уборку дворов задействовано 32 единицы спецтехники и более 80 дворников. Каждая такая бригада за день успевает очистить два-три двора. Оставленные машины - главное препятствие для коммунальщиков. Бороться с нерадивыми автовладельцами они не в силах. Не помогают ни уговоры, ни предупреждения.





«Работы ведутся без выходных. На сегодняшний день на дорожной сети работы ведутся круглосуточно. Пока что у наших дворников и трактористов выходных не было. Работы много, но справляемся, я думаю, что с поставленной задачей справимся, естественно есть определенные сложности - это то, что транспорт граждан во дворах стоит, это осложняет уборку дворов», - говорит первый заместитель главы Администрации Ленинского района Уфы Флюр Ганиев.

Ежедневно по городу в порядок приводятся до 90 дворов многоквартирных домов. По словам коммунальщиков, если бы не стихийные парковки во дворах, эта цифра могла быть гораздо больше.





«Колгуевский микрорайон, Южный, дома по улице Зайнаб Биишевой – там у нас трактора работают, снег вывозится, люди работают, единственное несколько контейнерных площадок не убрано, мусор не вывезен, а так, в основном, у нас все убирается, стараемся. На мой взгляд, на сегодня уборка проводится достаточно качественно», - говорит ответственный дежурный по ООО «Домоуправление Южный» Фарит Шакирьянов.

«С вечера 4 января и на утро 5 января на улицах Уфы и во дворах работало около 400 единиц коммунальной техники. За минувшие сутки с улиц города вывезено почти 22 000 кубометров снега. В связи со снижением в праздничные выходные интенсивности дорожного движения, усилия коммунальных служб направлены на расчистку проезжей части улиц. Главные магистрали столицы Башкортостана расчищают от снега колонны спецтехники, движущиеся вереницей. Этот способ очистки наиболее эффективен, и позволяет очистить всю ширину проезжей части за один проход», - говорит ведущий специалист отдела пресс-службы информационно-аналитического управления Администрации Уфы Лия Нагимова.

Коммунальщики призывают горожан обращать внимание на информационные щиты о проведении комплексных уборок во дворах. Подобные масштабные уборки в городе будут проводиться согласно графику. Его можно узнать в своей управляющей организации, либо на сайтах администрации города и управления жилищного хозяйства Уфы.

5 января