К столетию Башкортостана обновят уфимские дворы

Сегодня в Центре городского дизайна прошел круглый стол, где обсудили будущие проекты. Дизайнеры рассказали о своих задумках и выслушали мнения уфимцев.

В последние годы Уфа значительно изменилась. В столице построили и обновили множество объектов для приятного времяпрепровождения горожан.



В Центре городского дизайна уфимцам представили два пилотных проекта: один из дворов ограничен улицами Первомайской, Космонавтов и Кольцевой, второй находится у жилого дома №34 по улице Транспортной. По плану они должны стать образцами и дать старт обновления городских дворов. Уфимцы высказали свои пожелания. Например, оборудовать придомовые территории уличными тренажерами, а также ограничить въезд посторонних автомобилей.



Предполагается, что будущие дворы будут делиться на несколько пространств: детская игровая зона, спортивные площадки, отдельные парковки, беседки и скамейки. При этом каждый двор будет отличаться от других. После внесения корректировок в представленные общественности планы отправят на рассмотрение в городскую администрацию. До конца зимы дизайнеры планируют обсудить с уфимцами подготовленные проекты. Реконструкция дворов должна начаться с наступлением теплого времени года.

20 декабря