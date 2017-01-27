Государственный автоперевозчик возобновляет ночные автобусные рейсы

Сегодня стало известно, что «Башавтотранс» возобновляет ночные рейсы по маршруту №101к «Южный автовокзал ― Аэропорт».

Автобусы начнут курсировать в ночь с 30 на 31 января. Время отправления с Южного автовокзала ― в 24.00 и 3 часа ночи. С аэропорта «НефАЗ»ы будут выезжать в пол второго ночи и пол пятого утра.



«Поступило предложение от международного аэропорта "Уфа" по возобновлению ночных рейсов. Видимо, к ним тоже поступили предложения от горожан, те, кто пользуется, возможно, ночными рейсами. Отсюда они обратились к нам. Поэтому принято было решение ночные рейсы, скорректированные под ночные авиаприлеты, дать автобусы большой вместимости класса "НефАЗ, низкопольный», - уточняет заместитель генерального директора по пассажирским перевозкам ГУП «Башавтотранс» Сергей Паскин.

27 января