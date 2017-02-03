Глава региона прокомментировал ситуацию с уфимским роддомом №4

"Вопрос, в котором нельзя рубить с плеча", - так прокомментировал глава Башкортостана Рустэм Хамитов вариант укрепления Республиканского перинатального центра, который, возможно, объединят с уфимским роддомом №4.

3 февраля

Руководитель региона подчеркнул, что "нужно усиливать меры по поддержке материнства и системы родовспоможения". "Здесь всё нужно ещё раз просчитывать", - добавил Рустэм Хамитов. По его словам, республиканские власти планируют увеличивать объемы высокотехнологичной помощи с применением технологий ЭКО.Напомним, в этом году планируется провести около полутора тысяч бесплатных процедур ЭКО. Всего в очереди в регионе около 2 тысяч 700 человек.