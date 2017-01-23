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Глава администрации Уфы Ирек Ялалов записал видеобращение к горожанам.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов обратился к жителям города с просьбой помочь коммунальщикам с уборкой снега. Видео было сделано ночью с пятницы на субботу и выложено в официальных группах администрации города в социальных сетях.

«Природа в очередной раз испытывает нас с вами и коммунальные службы. И вы знаете, что у нас за последние десть дней выпало полторы месячной нормы осадков. Все службы коммунальные работают в усиленном режиме. Я обращаюсь к вам, уважаемые жители города Уфы! Помогите коммунальным службам, хотя бы тем, что уберите свои автомобили с дорог, с проезжей части. Таким образом, вы поможете коммунальщикам значительно быстрее обрабатывать городские территории. Только вместе, только сообща мы сможем побороть стихию», - отметил Ирек Ялалов.

Также глава Администрации Уфы обратился к руководителям предприятий и организаций города, которые являются собственниками или арендаторами городских территорий. Ирек Ялалов просил очищать от снега закрепленные территории, особенно те, на которых расположены социальные объекты. 



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