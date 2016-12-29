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Ежедневно в Уфе в преддверии Нового года выявляют по 20 пьяных водителей

Это в разы больше, чем в обычные непраздничные дни, говорят сотрудники ГИБДД. Основной инструмент для выявления людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения - алкотекторы.

Это не просто булькающая жидкость в банке, а прибор для проверки качества алкотектор. Стеклянный сосуд - своеобразная имитация организма. Через специальную трубку производится так называемый выдох с парами алкоголя.

Прибор показывает, сколько алкоголя содержится в выдуваемом воздухе. В банке спирт, но алкотестер этого не зафиксировал.

Как выяснилось, данный прибор не соответствует стандартам. А это значит, что алкотектор работает неправильно, и использовать его нельзя.

«Алкотектор PRO-100 combi» чаще всего используют сотрудники ГИБДД для освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Прибор удобен тем, что оснащен принтером. А это значит, что дата и время освидетельствования, а также результат будут зафиксированы на бумаге.

По словам специалистов, прибор нужно поверять, как минимум, раз в 12 месяцев. Причем, диагностика алкотектора проводится на специальном оборудовании в Центре стандартизации и метрологии Башкортостана.

На этой неделе сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме. Госавтоинспекторы проводят профилактические рейды, во время которых выявляют пьяных водителей. Только за последнюю неделю в Уфе полицейские задержали более 140 людей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 

Автор: Эрика Нажимова
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