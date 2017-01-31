Эпидемия гриппа и ОРВИ в Башкортостане пошла на спад

На прошлой неделе заболеваемость снизилась на 6%, а в Уфе - на 10%. Такие данные телеканалу "Вся Уфа" сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.



Всего на прошлой неделе Острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом заразились более 33 тысяч жителей республики. Из них 10 тысяч - уфимцы. Специалисты отмечают, что увеличение заболеваемости наблюдается только среди взрослых.





«За две недели текущего года обследовали 182 человека. У 71 человека (39 %) вирус гриппа типа А2, у 22 человек (12 %) - вирус негриппозной этиологии. Количество заболевших уменьшается. Превышение эпидемического порога отмечается только среди взрослого населения на 76%. Считается, что снижению заболеваемости среди детей способствовало разобщением детей школьного возраста за счет увеличения продолжительности каникул на 7 дней», - говорит руководитель Управления Роспотребнадзора по РБ Евгений Степанов.

31 января