Дополнительную спецтехнику для тушения пожаров получит Башкортостан в этом году

Об этом телеканалу "Вся Уфа" сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

«Все деньги идут из федерального бюджета. И исходя из того, сколько выделят из федерального бюджета, предусматривается софинансирование из бюджета республики Башкортостан», - уточняет начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда Министерства лесного хозяйства РБ Альберт Байтимиров.

По словам специалистов, впервые в прошлом году для уменьшения природных возгораний ввели зонирование леса. Под особым контролем - возможные очаги пожаров в отдаленных труднодоступных местах. В ведомстве сообщили, что сейчас в республике работает три пожарно-химические станции. В 2017 году планируется укомплектовать Лесопожарный центр дополнительной техникой. Напомним, что в прошлом году на территории республики произошло 148 лесных пожаров на общей площади 615 гектаров. По сравнению с 2015 годом их количество возросло на 75%.







«Увеличение связано с аномально жаркими погодными условиями прошлого года, при которых возросло количество возгораний, в том числе по причине грозовых разрядов - 98 случаев - или 66%. По вине населения - 37 случаев. Тем не менее, благодаря оперативной работе лесопожарных формирований Центра предупреждения и тушения лесных пожаров республики и подведомственных учреждений Минлесхоза не допущен переход лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики республики», - добавляет пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства РБ Альбина Юсупова.

3 февраля