До семи помощников разрешили иметь каждому депутату Горсовета Уфы

Поправки к действующим нормам приняты на состоявшемся накануне заседании. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.





Таким образом, максимальный штат помощников увеличен с 5 до 7. Как подчеркнули в уфимском Горсовете, это не повлечёт за собой никаких финансовых затрат из бюджета. Уфа уже на протяжении многих лет остаётся единственным городом России с населением более одного миллиона человек, где не только помощники депутатов, но и сами депутаты, в том числе и председатель городского Совета, работают бесплатно. Депутатским помощникам добавили новые обязанности - подготовку аналитических, информационных, справочных и других материалов, необходимых депутату Совета для работы.

30 декабря