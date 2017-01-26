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Диагноз медикам поставят правоохранительные органы

Диагноз медикам поставят правоохранительные органы

Следственный комитет Башкортостана завел уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки в больнице №17 Уфы. Напомним, доследственную проверку ведомство инициировало после выхода сюжета в эфире телеканала «Вся Уфа».

 

Мы уже рассказывали, что девочка жаловалась на усиленное сердцебиение, у нее были отеки, она с трудом передвигалась. Однако госпитализировали ее лишь при повторном обращении. Меньше чем через сутки нахождения в больнице девочка скончалась. Вскрытие показало, что у нее были проблемы с сердцем. Родители считают, что Сабину можно было спасти и ответственность за случившееся должны понести врачи. Следователи провели доследственную проверку и завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

«По версии следствия, утром 15 января 2017 года бригадой скорой помощи в ГБУЗ ГДКБ № 17 была доставлена 12-летняя жительница города Уфы с жалобами на боли в тазобедренных суставах и учащение сердцебиения. Врачи ортопед и хирург, осмотрев пациентку, дали рекомендации и отправили ее домой под наблюдение участкового педиатра. Визит педиатра состоялся на следующий день. Каких-либо рекомендаций по лечению ребенка родители не получили. Вечером 16 января 2017 года девочке стало хуже и после полуночи 17 января 2017 года ее госпитализировали по линии скорой помощи в экстренном порядке. Утром 17 января 2017 года девочка скончалась в отделении реанимации. Предварительная причина смерти - сердечнососудистая патология», - говорит старший помощник руководителя СУ СК РФ по РБ  Светлана Абрамова.


Напомним, что в результате мониторинга СМИ по указанию руководителя следственного управления по Республике Башкортостан Григория Яковлевича Житенёва следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по данному факту была организована доследственная проверка.

В настоящее время осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователи рассматривают несколько версий случившегося. Расследование уголовного дела продолжается. 



Автор: Эрика Нажимова
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