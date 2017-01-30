Дети-сироты успешно находят семьи

Шесть тысяч детей-сирот устроены в семьи за последние десять лет. Такие данные приводят в городском Управлении по опеке и попечительству.

В ведомстве также заявили, что за этот период количество воспитанников в детских домах сократилось более чем в два раза. Кроме того, в Уфе закрылись два детских дома и филиал Дома ребенка. На учете состоят более 2700 несовершеннолетних сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Около 90% из них устроены в семьи. Всего же в Уфе проживает порядка 224 тысяч детей.

30 января