Чтобы зимние забавы были безопасными

С 1 марта этого года в силу вступают новые ГОСТы по установке и эксплуатации ледяных горок. Основные требования будут касаться их месторасположения, качества материалов, а также безопасности самих конструкций.



6-летняя Рина практически каждый день приходит на ледовый городок в Советском районе Уфы. Она живет неподалеку. Больше всего девочка любит кататься с горки.



Своих детей и внуков на горку приводят многие горожане. Они считают, что эта ледяная горка безопасна для ребят.



Этой зимой в Уфе работает более 70 ледяных горок. Они расположены во дворах жилых домов и на площадях столицы.





«Все они отвечают требованиям безопасности. Периодично проводятся комиссии, в состав которых входят сотрудники коммунального хозяйства, сотрудники управления гражданской защиты, а также центра общественной безопасности. Эти комиссии проверяют горки на предмет безопасности», - говорит начальник пресс-службы информационно-аналитического управления Администрации Уфы Рената Салахова.



В России разработали требования национального стандарта при установке и эксплуатации зимних горок. Главное, на что обращают внимание при их установке, - их расположение. Кроме того, требования безопасности касаются и материалов, из которых изготавливаются горки. Не допускается содержание химических элементов в ледяных блоках. Так, конструкции горок должны иметь бортики, а место ската - быть ровным и без поворотов.





«Участок скольжения должен быть максимально горизонтальным и на поверхности горки не должно быть выбоин, шишек, которые превышают 2 см от уровня поверхности. Не должно быть линий электропередач, деревьев, всяких щитов, которые могут упасть», - уточняет начальник отдела стандартизации ФБУ "ЦСМ РБ" Сабит Султанов.

1 февраля

Нормативы вступят в силу с 1 марта. Кто будет следить за состоянием ледяных горок: Роспотребнадзора, Росстандарт или Ростехнадзор - пока неизвестно. Но взрослые не должны забывать, что безопасность детей - прежде всего в руках родителей.