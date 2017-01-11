Борьба со стихией - дело общее

Во многих странах мира обильный снегопад становится для горожан поводом самим взяться за лопату. И причина - не в отсутствии коммунальных служб. Просто так принято - всем вместе освобождать город из снежных заносов. И всё больше уфимцев становятся частью этого тренда. Практически все районы города охватил зимний флешмоб по борьбе со стихией.



Сильнейшие снегопады случаются не только в России. В северных штатах США и в Канаде такие явления происходят регулярно. Одномоментно очистить большой город от последствий стихии не сможет ни одна коммунальная служба. Понимая это, на помощь выходят и сами жители мегаполисов.



За лопаты взялись и жители нашего города. В Ленинском районе уфимцы своими силами очистили два двора.



Жители дома 71/2, 71/3 все вышли с лопатами, отогнали машины, и дружно убрали два свои дворы. Теперь у них чистые подъезды.



Подъезды без сугробов теперь и в Демском районе. Там специально для неравнодушных жителей местная администрация организовала флешмоб по уборке снега. Со своим инвентарем во дворы вышли десятки человек. Других уфимцев лопатами обеспечили управляющие компании.





«Совместный труд на общую пользу. Он же всегда, как говорится, приятен и нужен. Все жители вышли, дружно поработали, и двор у нас приличный стал. И самим удобно теперь на машинах подъезжать», - говорит участник субботника Александр Чувилов.

«Про акцию увидел в группе Демчане вчера вечером. Решил принять участие, потому что снег уже шестой день идет не переставая ни проехать, ни пройти», - говорит Денис Куенков.

А в Советском районе клич поучаствовать в субботнике бросил один из жителей. Идея родилась после того, как под толстым слоем снега он не смог найти свой автомобиль. Территорию активисты расчистили за два дня. Но признаются, что вовсе не устали: физический труд на свежем воздухе пошел на пользу здоровью и сдружил соседей.



Пример того, что ситуацию нужно брать в свои руки, показал известный российский хоккеист Александр Овечкин. В прошлом году из-за обильного снегопада в Америке перенесли два матча регулярного чемпионата НХЛ. Спортсмен решил помочь властям в борьбе со стихией и вышел на расчистку двора. Видео уборки набрало более 400 тысяч просмотров.







Гульнара Ситдикова

10 января