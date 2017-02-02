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Борьба со снегом в уфимских дворах продолжается

Помимо ежедневной уборки, проводится также комплексная, когда очищается весь двор: проезды, кровли, пешеходные дорожки. В каждом районе Уфы составлен график таких уборок.


Тишину в этом уфимском дворе нарушает шум работающего трактора. С самого утра дворники очищают от снега и наледи проезды, парковочные места и пешеходные дорожки.

«Работой мы очень довольны. Такая генеральная уборка в этом году в 3 раз идет. А ежедневно у нас дворники очень честно, добросовестно убираются. Мы никогда не страдаем так, чтобы невозможно было пройти. У подъезда всегда чисто, вдоль домов всегда чисто», - признается старшая по дому №13 по ул. Гафури  Мария Лукьянова.


Дворник с 30-летним стажем Римма Булатова рассказывает, что в этом году работы много, как никогда.

О том, что во дворе будет проводиться комплексная уборка, жителей предупреждают заранее. Просят убрать припаркованные автомобили, въезд во двор огораживают сигнальной лентой. В среднем такие генеральные уборки длятся 4-6 часов, говорят в управляющей компании.

«Все зависит, конечно, от двора, от того, сколько машин стоит, какие жильцы сознательные. Если кто-то не убирает машины, как в данном случае, нам приходится затрачивать очень много времени, потому что работу, которую можно сделать трактором, нам приходится делать вручную», - жалуется мастер участка ООО "Трест жилищного хозяйства" Алина Хисретдинова.


Коммунальщики призывают уфимцев обращать внимание на объявления об организации комплексных уборок во дворах. В каждом районе они проводятся по графику. С ним можно ознакомиться на сайтах администрации города и управления жилищного хозяйства Уфы, а также в управляющей организации.




Автор: Рида Нурмухаметова
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