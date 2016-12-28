Оценивая уходящий 2016 год, 48% уфимцев сказали, что для них он был «хорошим». Такие данные получены в ходе соцопроса, который провела администрация Уфы. Также отмечается, что в прогнозах о том, каким будет новый год, жители города также оптимистичны. Более половины уфимцев ожидают, что 2017 год принесет успех в делах. Примечательно, что положительные оценки чаще давали женщины, представители молодежи, работающие и студенты.



Как уточнили муниципальные власти, в уходящем году проведено 14 таких исследований, в которых поучаствовали более девяти тысяч горожан разного пола, возраста и района проживания.





«Традиционно в ходе опросов горожанам были заданы вопросы, касающиеся их социального самочувствия. Результаты показывают, что половина уфимцев в целом удовлетворена своей жизнью. Отчасти устраивает, а отчасти не устраивает жизнь, которую они сейчас ведут, 23% опрошенных жителей Уфы. В разной степени не довольны своей нынешней жизнью лишь 12% респондентов. Эти ответы созвучны результатам, полученным Всероссийским центром изучения общественного мнения в ходе общероссийского опроса, проведенного в ноябре 2016 года. По данным ВЦИОМ, 50% россиян в целом устраивает жизнь, которую они ведут. Отчасти довольны своей жизнью, отчасти нет – 24% опрошенных. И еще четверть респондентов своей жизнью не довольна», - отметил начальник информационно-аналитического управления пресс-службы Администрации Уфы Камиль Юлаев.

28 декабря

Спросили уфимцев и о том, как они оценивают изменения, произошедшие в Уфе в последние годы. Положительные оценки дали 74% опрошенных, отрицательные - 7%. Интересно, что чем моложе респонденты, тем позитивнее их оценки. Горожане чаще всего отмечали улучшение ситуации в вопросах благоустройства парков и озеленения, наведения чистоты на улицах города, освещения улиц и дворов. Большинство участников опроса – 67% - считают, что Уфа – чистый город. Такие оценки сохраняются на протяжении последних четырёх лет. Доля положительных оценок по сравнению с 2012 годом возросла на 20%, отметили в администрации столицы.