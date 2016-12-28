#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

Более половины уфимцев ожидают, что 2017 год принесет успех в делах

Более половины уфимцев ожидают, что 2017 год принесет успех в делах

Оценивая уходящий 2016 год, 48% уфимцев сказали, что для них он был «хорошим». Такие данные получены в ходе соцопроса, который провела администрация Уфы. Также отмечается, что в прогнозах о том, каким будет новый год, жители города также оптимистичны. Более половины уфимцев ожидают, что 2017 год принесет успех в делах. Примечательно, что положительные оценки чаще давали женщины, представители молодежи, работающие и студенты.


Как уточнили муниципальные власти, в уходящем году проведено 14 таких исследований, в которых поучаствовали более девяти тысяч горожан разного пола, возраста и района проживания.

«Традиционно в ходе опросов горожанам были заданы вопросы, касающиеся их социального самочувствия. Результаты показывают, что половина уфимцев в целом удовлетворена своей жизнью. Отчасти устраивает, а отчасти не устраивает жизнь, которую они сейчас ведут, 23% опрошенных жителей Уфы. В разной степени не довольны своей нынешней жизнью лишь 12% респондентов. Эти ответы созвучны результатам, полученным Всероссийским центром изучения общественного мнения в ходе общероссийского опроса, проведенного в ноябре 2016 года. По данным ВЦИОМ, 50% россиян в целом устраивает жизнь, которую они ведут. Отчасти довольны своей жизнью, отчасти нет – 24% опрошенных. И еще четверть респондентов своей жизнью не довольна», - отметил начальник информационно-аналитического управления пресс-службы Администрации Уфы Камиль Юлаев.

 

Спросили уфимцев и о том, как они оценивают изменения, произошедшие в Уфе в последние годы. Положительные оценки дали 74% опрошенных, отрицательные - 7%. Интересно, что чем моложе респонденты, тем позитивнее их оценки. Горожане чаще всего отмечали улучшение ситуации в вопросах благоустройства парков и озеленения, наведения чистоты на улицах города, освещения улиц и дворов. Большинство участников опроса – 67% - считают, что Уфа – чистый город. Такие оценки сохраняются на протяжении последних четырёх лет. Доля положительных оценок по сравнению с 2012 годом возросла на 20%, отметили в администрации столицы.



Автор: Рида Нурмухаметова
предыдущая новость назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Каток на Акбузате
Такси мотор
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
От Всей Уфы
Времечко
Столичные новости

Предложить новость

Через эту форму вы можете прислать нам новость и медиафайлы. Размер прекрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае если ваши материалы больше указанного размера, укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация».
Спасибо
Ваша новость отправлена администрации сайта

Задать вопрос главе администрации

Через эту форму вы можете задать свой вопрос главе администрации. Ваши обращения могут быть как в текстовом формате, так и в формате видео. Размер прикрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае, если ваши материалы больше указанного размера, то укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация». Обязательно укажите своё имя, фамилия, отчество и контакты для обратной связи (телефон и e-mail).