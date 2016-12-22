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Более 2000 книг для пациентов Республиканской клинической детской больницы собрали в Уфе

Акцию при поддержке муниципальных властей провел благотворительный фонд "Родные люди".


У пациентов Республиканской клинической детской больницы первое занятие по только что поступившим книгам. Подростки не знают, с какого именно издания начать чтение. Здесь и "Щелкунчик и мышиный король", "Мамы и дети", "Большая книга почему" и много другой увлекательной литературы. Учитель-дефектолог Екатерина Коробицына считает, что такой подарок обязательно поднимет настроение детям, находящимся на сложном лечении. А от настроения, как известно, зависит и сам процесс выздоровления.

«Книги это всегда нужно. Мы благодарны этому фонду, потому что они сделали нашей больнице настоящий предновогодний подарок. Потому что дети находятся в больнице на длительном лечении. А эти книги мало того, что они имеют разнообразную тематику, разнообразных писателей - и российские, и зарубежные, и старинные, и современные», - говорит учитель-дефектолог РДКБ Екатерина Коробицына.


Организатором акции по сбору книг для детей, а в РДКБ передали более 2 тысяч экземпляров, выступил благотворительный фонд "Родные люди". Поддержку оказали муниципальные власти и профильные министерства. Сформировать комплекты удалось в короткие сроки. Теперь книги будут буквально передаваться из рук в руки пациентов одного отделения к другому.

«Обменный фонд. Получается, отделение травматологии лежат там по полгода дети, по году. Они прочитают их буквально за 2-3 месяца и их надо обменивать. Вот в результате и возникла идея создания мобильной библиотеки», - говорит глава Фонда "Родные люди" Ильнур Кин.


В РДКБ учителя-дефектологи занимаются с детьми и могут предоставлять книги до трех часов дня. В субботу и воскресенье - выходные. Это значит, что занятия в это время для подростков недоступны. Но исправить ситуацию могут волонтеры, которые согласятся безвозмездно проводить уроки маленьким пациентам. В Фонде "Родные люди" заявили, что готовы помочь провести медицинские осмотры и получить документы, которые позволят им совершать добрые дела.



Автор: Екатерина Тимиряева
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