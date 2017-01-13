Беззаботная жизнь российских вейперов подходит к концу

Депутаты Мосгордумы готовят для федерального парламента законопроект о запрете курения электронных сигарет в общественных местах. Законодатели считают, что пара без огня не бывает. И только на первый взгляд заменитель привычного табака безобиден. На самом деле – это тоже зависимость, а заодно - и пропаганда курения.



Когда в 2013 году заработал антитабачный закон многие и представить не могли, что всего через пару лет вместо сигарет закурят электронное устройство. Испаритель на любой цвет и вкус. И даже дизайн удивляет, вейпы в виде пачки сигарет, пистолета или банки для фанты или спрайта. Индустрия развивается, и депутаты уверены, пришло время приравнять и вейпы, и электронные сигареты к обычным.





«Вейпы и кальяны без ограничений курят в общественных местах, на детских площадках и на работе. Нередко это вызывает недовольство со стороны окружающих. Курение вейпов — такая же пропаганда курения, как и в случае с обычными сигаретами», - уверен председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Инициативу депутатов разогнать пар над Россией вейперы восприняли с большой тревогой. Для многих электронные устройства стали не просто избавлением от курения табака, а стилем жизни. Вейпер со стажем Бомбей уверяет, что парить - совершенно безвредно.



Полностью запрещать вейпы, как это сделали в Венесуэле или Мексике, депутаты не собираются, хотят только ограничить использование в общественных местах и не продавать несовершеннолетним. Причины две: та же пропаганда курения и вред здоровью. А врачи-наркологи считают, что переходя на «испарители», курильщики меняют шило на мыло. И хотя медицинских исследований нет, уже установлено, что психологическая зависимость от электронных сигарет все же существует. Более того некоторые медики уверены, что продолжительное употребление электронных сигарет может привести к онкологическим заболеваниям.





«Сама зависимость сохраняется, кроме того, при работе электронной сигареты происходит парообразование вследствие закипания раствора на основании глицерина, а вдыхание паров глицерина вредно для дыхательной системы, кроме того вейпер со слюной заглатывает раствор в желудочно-кишечный тракт, что вызывает нагрузку на желудок, пищевод и другие органы системы, это вредно», - говорит заведующий отделением амбулаторной реанимации ГБУЗ РБ Республиканского наркологического диспансера №1 Азат Сагидуллин.

Между тем не исключено, что в скором времени в России появится организация, защищающая права вейперов. Ведь некоторые это явление уже называют новой субкультурой. Курильщики объединяются в клубы и устраивают вечеринки. О вейпинге говорят даже артисты.



По некоторым данным каждый пятый курильщик табака хотя бы раз в жизни пробовал парить. Вейпы настолько популярны, что о них говорят даже на федеральных каналах.



Сегодня парить, именно этот термин используют вейперы, можно всюду. Просто потому, что в законе такого понятия не существует вовсе. Иначе говоря, если на детской площадке кто-то выдыхает клубы дыма с ароматом ванили, а вы этот запах не переносите, сделать ничего нельзя. Была бы сигарета - другой разговор. А тут, по сути, маленький электронный кальян. При этом абсолютно легальный. Получается, что с точки зрения закона пока можно только сделать замечание. Полиция здесь, увы, не поможет.



Вредно или нет — все равно популярно. Российский рынок электронных сигарет по масштабам — на третьем месте в мире после Китая и США. По темпам развития — на первом. О вейперах даже пишут песни: "Парю, где хочу, законом не запрещено". И ведь правда — пускать дым пока можно в любом месте и в любом возрасте. Но закон уже готовят и обещают представить не позже марта.

13 января