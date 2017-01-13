Безопасности пассажирских перевозок детей будет уделяться особое внимание

По словам начальника Ространснадзора Башкирии Сергея Мережко безопасность пассажирских перевозок детей станет в 2017 году приоритетом деятельности в работе башкирского управления государственного автодорожного надзора. Ведомство и республиканская госавтоинспекция планируют доработать алгоритм сотрудничества для повышения эффективности.

Сергей Николаевич подчеркнул, что инспекторы к пассажирской перевозке детей относятся щепетильно и строго. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности школьных автобусов, обновлению этого автопарка, оснащению машин системой ГЛОНАСС.





13 января