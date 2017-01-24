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Без шансов на выживание

Сегодня рядом с деревней Базилевка произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. 

По предварительным данным, водитель автомобиля "Рено" выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с маршрутным транспортным средством. Автобус "Пежо Боксер" двигался по маршруту Уфа – Шакша, в салоне находились 10 человек. В результате аварии пассажирка легковой машины скончалась на месте происшествия, водителю "Рено" и еще четверым пассажирам маршрутки потребовалась помощь врачей. По словам водителя автобуса, у него не было шансов избежать ДТП.

«Машину развернуло прямо передо мной», - уточняет он.



Автор: Ляйсан Закирова
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