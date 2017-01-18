Башкортостанская таможня изъяла два автомобиля «БМВ Х5»

Как сообщает Башкортостанская таможня, автомобили незаконно находились на территории Республики Башкортостан.

18 января

В ходе камеральных таможенных проверок было обнаружено, что дорогостоящие иномарки в установленные законом сроки должны были покинуть пределы Таможенного союза, однако иностранные лица, граждане Молдавии и Киргизии, первоначальные владельцы транспортных средств, продали их жителям России. При этом предусмотренная законодательством уплата таможенных платежей в федеральный бюджет произведена не была. По результатам проверок материалы в отношении недобросовестных иностранцев были направлены в Брянскую таможню, в регионе деятельности которой и осуществлялся ввоз «БМВ». На сегодняшний день автомобили изъяты и помещены на склад Уфимского таможенного поста, а Брянской таможней выставлены требования об уплате платежей и пени на общую сумму один миллион 700 тысяч рублей.