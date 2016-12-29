Башкортостан вошел в десятку лучших регионов по лесовосстановлению в уходящем году

Об этом сообщают в министерстве лесного хозяйства республики.

По данным ведомства, лесовосстановительные работы в регионе выполнены на площади почти 12,5 тысяч гектаров, это 104% от плана. Лес посажен на площади в 7 тысяч гектаров.

В десятку лучших регионов вошли Липецкая, Нижегородская, Московская, Сахалинская, Тверская, Тамбовская, Ленинградская, Новосибирская области, а также республика Карелия. Башкортостан по итогам года расположился на четвертой строчке рейтинга.

30 декабря

Всего в стране лес восстановлен на площади более 800 тысяч гектаров.