Башкортостан сохраняет лидирующие позиции по рождаемости в ПФО

Также республика опережает на 6% средние показатели по стране. Вопросы улучшения демографической ситуации обсудили в администрации главы региона.

С 2013 по 2016 естественный прирост населения республики составил более 21 тысячи человек. Однако, как отмечают специалисты, по сравнению с 2015 годом, в прошлом году количество новорожденных уменьшилось на 3 тысячи. Для повышения рождаемости в регионе необходимо проводить системную работу в социальных сферах, считает Рустэм Хамитов.

«В первую очередь нужно усиливать меры по поддержке материнства и систему родовспоможения. Мы существенно укрепили ее в прошлом году с открытием республиканского перинатального центра. Сейчас рассматриваем варианты укрепления и сосредоточение сил на этом направлении», - подчеркнул глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.

3 февраля

Для улучшения демографической ситуации в регионе решено увеличить количество проводимых процедур ЭКО. Если в 2015 году в Башкортостане было проведено 450 операций, в прошлом году почти в два раза больше. В 2017 году количество квот на ЭКО увеличили до полутора тысяч. Кроме того, для раннего выявления бесплодия среди мужского населения было предложено проводить более специализированный медицинский осмотр школьников, достигших 14-летнего возраста.