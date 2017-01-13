Башкирские коллекторы могут оказаться вне закона

Ни одно из 24 коллекторских агентств, действующих на территории республики, не заявилось в официальный реестр. Об этом сегодня сообщили журналистам в Управлении федеральных службы судебных приставов по Башкортостану.

Надзор за коллекторами приставам перешел в рамках реализации указа президента России от 15 декабря 2016 года. Согласно документу, Федеральная служба судебных приставов должна сформировать реестр, который позволит остаться на рынке этих услуг только лицензированным компаниям. Такая мера позволит защитить интересы россиян, которые задолжали финансово-кредитным организациям.





«Всем предприятиям направлены соответствующие уведомления с предложением провести регистрационные действия. Пока в РБ ни одно предприятие по данному направлению деятельности не зарегистрировано, поэтому осуществлять деятельность по возврату просроченной задолженности в РБ на сегодняшний день не может никто. Единственное исключение - организации, которые открыли на территории РБ свои филиалы и зарегистрировали их на территории других регионов», - говорит заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по РБ Руслан Шерстнёв.

В Управлении федеральной службы судебных приставов по республике создан отдел, который будет контролировать коллекторскую деятельность на территории региона. Судебные приставы вправе составлять административные протоколы на тех, кто выходит за рамки закона. При этом речь идет именно о назойливости, а не о насилии, которое попадает под действие Уголовного кодекса. Законом четко регламентируется время и количество контактов коллетора с должником.





«Звонить можно не более двух раз в день, 4 раза в неделю и 16 раз в месяц. Очень интересный момент - это общение с третьими лицами, т.е. членами семьи, близкими, родственниками самого должника. Данное общение возможно при наличии 2 условий: согласие самого должника и наличие согласия самого родственника, то есть даже если должник согласен на то, чтобы общались с членами его семьи, а члены семьи не согласны, то это общение уже невозможно», - добавляет заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по РБ Руслан Шерстнёв.

13 января