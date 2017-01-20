Аптеки и магазины Уфы остаются недоступными для маломобильных граждан

Пандусы, поручни и кнопки вызова. Наличие такой инфраструктуры для маломобильных граждан сегодня в ходе рейда проверила специальная комиссия. В этот раз объектами внимания стали магазины и аптеки города.

О своем визите сотрудники отдела по развитию доступной городской среды никогда не предупреждают. Быстро нарушения, конечно, не устранить, но если такие заведения о рейде будут оповещены заблаговременно, то застать на рабочем месте руководство не получится, говорят специалисты. А вопросов возникает немало.



Подобные заведения должны быть оборудованы пандусом и рабочей кнопкой вызова. В магазине по улице Бессонова, 25, нет даже поручней. Кроме того, согласно строительным нормам, разъем входной двери такого заведения должен быть не меньше 90 сантиметров - говорят участники рейда.





Владелица магазина пообещала устранить все нарушения за месяц. Комиссия это обязательно проверит. Такие рейды специалисты по развитию доступной городской среды проводят еженедельно.



В случае выявления нарушений руководителю заведения направляются письма о принятии мер для устранения замечаний. Бизнесмены определяют срок для необходимых действий, и по его окончанию комиссия может вновь внести предписания в их адрес. В покое нарушителей никто не оставит.



В среднем в ходе каждого рейда под осмотр попадают десять объектов. В этот раз маршрут лежал черед три продуктовых магазина и одну аптеку. Уже на следующей неделе будет новый рейд, и где он пройдет, само собой, никто не узнает.







Гульнара Ситдикова

20 января