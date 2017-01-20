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Аптеки и магазины Уфы остаются недоступными для маломобильных граждан

Пандусы, поручни и кнопки вызова. Наличие такой инфраструктуры для маломобильных граждан сегодня в ходе рейда проверила специальная комиссия. В этот раз объектами внимания стали магазины и аптеки города.

 

О своем визите сотрудники отдела по развитию доступной городской среды никогда не предупреждают. Быстро нарушения, конечно, не устранить, но если такие заведения о рейде будут оповещены заблаговременно, то застать на рабочем месте руководство не получится, говорят специалисты. А вопросов возникает немало.

Подобные заведения должны быть оборудованы пандусом и рабочей кнопкой вызова. В магазине по улице Бессонова, 25, нет даже поручней. Кроме того, согласно строительным нормам, разъем входной двери такого заведения должен быть не меньше 90 сантиметров - говорят участники рейда.

Владелица магазина пообещала устранить все нарушения за месяц. Комиссия это обязательно проверит. Такие рейды специалисты по развитию доступной городской среды проводят еженедельно.

В случае выявления нарушений руководителю заведения направляются письма о принятии мер для устранения замечаний. Бизнесмены определяют срок для необходимых действий, и по его окончанию комиссия может вновь внести предписания в их адрес. В покое нарушителей никто не оставит.

В среднем в ходе каждого рейда под осмотр попадают десять объектов. В этот раз маршрут лежал черед три продуктовых магазина и одну аптеку. Уже на следующей неделе будет новый рейд, и где он пройдет, само собой, никто не узнает.


Гульнара Ситдикова

 



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