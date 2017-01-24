Альбина Юсупова стала помощником главы администрации Уфы

Внимание гражданскому обществу. Бывшая глава Ленинского района теперь будет курировать этот вопрос в должности помощника мэра.

Главой Администрации Ленинского района города Альбина Сагитовна Юсупова работала с 2014 года, а сегодня вышла на заслуженный отдых. За это время показала себя как умелого организатора и руководителя, внимательного к просьбам и запросам горожан.

Она останется работать в муниципалитете в качестве помощника по вопросам взаимодействия с гражданским обществом.

Как было отмечено на очередном оперативном совещании в муниципалитете, Альбина Юсупова более 25 лет проработала в системе органов местной власти, и внесла большой вклад в развитие экономического блока Администрации Уфы.

24 января