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Альбина Юсупова стала помощником главы администрации Уфы

Альбина Юсупова стала помощником главы администрации Уфы

Внимание гражданскому обществу. Бывшая глава Ленинского района теперь будет курировать этот вопрос в должности помощника мэра. 

Главой Администрации Ленинского района города Альбина Сагитовна Юсупова работала с 2014 года, а сегодня вышла на заслуженный отдых. За это время показала себя как умелого организатора и руководителя, внимательного к просьбам и запросам горожан. 

Она останется работать в муниципалитете в качестве помощника по вопросам взаимодействия с гражданским обществом. 

Как было отмечено на очередном оперативном совещании в муниципалитете, Альбина Юсупова более 25 лет проработала в системе органов местной власти, и внесла большой вклад в развитие экономического блока Администрации Уфы.

 



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