780 детей со всего Башкортостана посетили главную елку республики

Кот в сапогах, Мальвина, серый волк и снегурочка - 780 детей со всего Башкортостана приготовили наряды для главного утренника республики. Путевкой на ежегодную елку главы Башкортостана ребят наградили за отличную учебу и победы в различных конкурсах и спортивных состязаниях.

София Исмагилова к елке главе республики подготовилась основательно. Специально для праздника девочка с мамой сшили костюм героя японских мультфильмов и заказали в интернете парик. На создание сказочного образа ушло полторы недели. Но это того стоило, считает София. Ведь она впервые на утреннике такого уровня.



По традиции, путевку на главную елку Башкортостана получили отличники учебы и дети из малообеспеченных семей. Также честь побывать на столичном новогоднем утреннике выпала победителям различных конкурсов, олимпиад и спортивных соревнований. К примеру, Вадим Бердигулов здесь за третье место в первенстве республики по боксу среди подростков.



Желания у всех разные. Сокровенным с нами поделилась Элиза Зиякаева. На Новый Год она мечтает получить смартфон. Девочка уверена, если верить, то желание обязательно исполнится. Ведь одна мечта у нее уже сбылась - Элизе удалось попасть на главную елку республики.



Для ребят организовали грандиозный концерт, приуроченный к году российского кино. 200 актеров показали постановку «Секрет волшебной кинокамеры». Один из главным героев — Старый Год хочет отснять последнюю сцену своего фильма. Однако полномочия режиссера уже пора передавать Новому Году. Таким образом, режиссеры хотели объяснить детям, что всему свое время.



Как и принято в сказках, все разрешилось благополучно. Вместе с Новым Годом облегченно выдохнули и дети. Они признаются, что праздник прошел на высшем уровне. И они будут стараться и в новом году, чтобы вновь попасть на елку главы республики.





Гульнара Ситдикова

22 декабря