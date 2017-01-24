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В Уфе прошел вечер романса

В Уфе прошел вечер романса

Ежегодный концерт состоялся в региональном отделении "Собора русских Башкортостана" при участии Уфимского Шаляпинского центра. Перед зрителями выступили студенты училища и института искусств. Как отмечают организаторы, год от года Вечер русского романса привлекает все больше зрителей, и маленьких зал уже не вмещает всех желающих попасть на концерт.

«В четвертый раз мы проводим прекрасный вечер русского романса. Проводится он по нашему положению в последнюю субботу января каждого года. Очень большой популярностью пользуется. Ребята с удовольствием приходят, исполняют свои прекрасные произведения. Чувствуется, что мастера здесь растут большие у нас», - уверен председатель комитета по культуре РОО «Собор русских Башкортостана» Виктор Афанасьев.

 



Автор: Рида Нурмухаметова
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