В Уфе прошел вечер романса

Ежегодный концерт состоялся в региональном отделении "Собора русских Башкортостана" при участии Уфимского Шаляпинского центра. Перед зрителями выступили студенты училища и института искусств. Как отмечают организаторы, год от года Вечер русского романса привлекает все больше зрителей, и маленьких зал уже не вмещает всех желающих попасть на концерт.





«В четвертый раз мы проводим прекрасный вечер русского романса. Проводится он по нашему положению в последнюю субботу января каждого года. Очень большой популярностью пользуется. Ребята с удовольствием приходят, исполняют свои прекрасные произведения. Чувствуется, что мастера здесь растут большие у нас», - уверен председатель комитета по культуре РОО «Собор русских Башкортостана» Виктор Афанасьев.

30 января