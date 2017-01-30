В Уфе почтили память солиста Национального Симфонического оркестра Александра Шамиданова

Его коллеги провели благотворительный концерт в ГКЗ "Башкортостан".



Заслуженный артист Башкортостана, артист Национального симфонического оркестра республики, концертмейстер группы тромбонов Александр Шамиданов скончался в середине декабря прошлого года. Ему было всего 48 лет. Он боролся с тяжелой болезнью, но она, к сожалению, она оказалась сильнее. Музыканты вспоминают его только добрыми словами. Говорят, что это был светлый и добрый человек.





«Это был удивительный человек, очень великодушный, очень жизнерадостный и жизнелюбивый», - вспоминает скрипачка Фируза Давлетова.

Благотворительный концерт в память об Александре Шамиданове прошел в ГКЗ "Башкортостан". Коллеги знают, какие произведения были его любимыми и составили репертуар в соответствии с этим.



В зрительном зале - те, кто лично знал Александра Шамиданова. Вспомнить музыканта пришли его близкие, коллеги и, конечно, преданные поклонники творчества.





«Мы очень счастливы, что у нас есть Национальный симфонический оркестр ! Мы начали ходить на их концерты когда этот оркестр находился в Училище искусств. И с тех пор, мы продолжаем постоянно посещать эти концерты», - говорит Нина Новикова.



Специально для того, чтобы отдать дань памяти близкому человеку, в Уфу приехал родной племянник Александра Шамиданова. Андрей Шамиданов - артист Российского национального оркестра.





Стоимость одного билета благотворительного концерта составила 300 рублей. Все деньги, собранные организаторами, передадут семье Александра Шамиданова.











Дамир Вахитов

3 февраля