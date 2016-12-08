В Уфе отметили юбилей Загира Исмагилова

В Башкирском государственном театре оперы и балета состоялся торжественный концерт, посвященный 100-летию выдающегося башкирского композитора.

В стенах оперного театра этим вечером звучали лишь произведения народного артиста СССР, России и Республики Башкортостан Загира Исмагилова. На концерте, посвященном 100-летию композитора, сыграл Национальный симфонический оркестр, выступили артисты балетной труппы и хор театра.



На вековом юбилее башкирского композитора собрались не только поклонники его творчества. На праздник в Уфу приехали дети и внуки Загира Исмагилова.



«Я очень рада, что празднуется в Башкирии 100-летие моего папы. Я очень горда, что музыка моего папы стала народной по-настоящему. Я живу сама в Москве, и когда приезжаю сюда, в Уфу, я прохожу мимо академии искусств, мимо памятника, и я горжусь, что у меня был такой папа. Такой великий композитор», - не скрывает гордости за отца младшая дочь Загира Исмагилова Гюзель Исмагилова.



Загира Исмагилова нет уже 13 лет. Но его музыка по сей день живет, и стала башкирской классикой. Все шесть опер легендарного композитора вошли в репертуар республиканского театра оперы и балета. Стоит отметить, что в честь юбилея Загира Исмагилова после длительного перерыва на сцену вернулась постановка "Салават Юлаев". К слову, эта опера была его дипломной работой.

20 декабря