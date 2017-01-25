В Уфе одновременно открываются сразу две выставки

Выставку «Биение кисти и дыхание музыки» представляет Сергей Леконцев, преподаватель детской художественной школы №2. Больше 20 полотен рассказывают о повседневной жизни художника. Ученики, друзья, знакомые — на работах запечатлены люди, которые когда-либо встречались на пути живописца. А на одной из картин можно увидеть и самого автора. Художник нарисовал свою мечту: вместе со своими учениками он хочет посетить музей имени Пушкина в Москве. На создание произведений Сергея Леконцева вдохновляет музыка. Отсюда и название выставки.



А в соседнем зале галереи посетителей ждет еще одна выставка - «Сияние цвета». Лилии, розы, хризантемы. Основную часть картин составляют цветы. Почему чаще из-под ее кисти выходят растения, Лилия Зинатуллина не знает. Но предполагает, что на изображение предметов природы ее вдохновила малая Родина. Живописец живет в курортном поселке Янган-тау. Там, к слову, она и создала 25 полотен в направление импрессионизм.



Экспозиция «Игра Цвета» откроется сегодня в 15:00, а «Биение кисти и дыхание музыки» на час позже. Посетить их можно бесплатно в галерее народного искусства «Урал» до15 февраля.



Гульнара Ситдикова

31 января