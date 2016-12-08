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В столице прошел флешмоб «Уфа - самый танцевальный город России»

Яркое событие объединило в танце одновременно более тысячи человек. Среди них школьники, студенты, коллективы различных предприятий.

Площадь ВДНХ буквально захлестнула танцевальная волна. Более 1000 юношей и девушек ритмично двигались под современную музыку.


Многие уфимцы слышали о современной хореографии, может быть, и видели эти танцы по телевизору, но мало кто видел вживую хип-хоп, стрит и зумбу одновременно. Через пластику можно сказать так же много, как и при помощи слов, а иногда и больше. Танцоры не только прекрасно владеют своим телом, но и умеют говорить через движения.

В течение трех недель участники проходили бесплатное обучение от 15 профессиональных хореографов.

«Цель, друзья, такова – доказать и показать всей России, всем регионам, что у нас не только танцевальное искусство в нашем регионе не стоит на месте, но что оно и вырвалось вперед и, мы можем, умеем, будем делать такие масштабные проекты», - говорит организатор флешмоба Мария Рябова.

Во время флешмоба велась качественная фото и видеосъемка. Это видео будет выложено на хостинг YouTube и, как ожидают организаторы, соберет не меньше 5 миллионов просмотров.

Флешмоб «Уфа – самый танцевальный город» стал первым в России, собравший рекордное количество детей. На достигнутом организаторы не останавливаются и уже в ближайшее время намерены провести аналогичное мероприятие в Казани. 



Автор: Тимур Давлетов
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