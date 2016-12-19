#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Культура

В столице Башкортостана проходит выставка ретро-фотографий "Старая Уфа"

В столице Башкортостана проходит выставка ретро-фотографий "Старая Уфа"

Черно-белые фотографии. Только игра света и тени. Неприметные серые и нуждающиеся в реставрации или сносе домики. Столицу республики Башкортостан советского времени помнят многие уфимцы. На снимках можно увидеть деревянную и каменную городскую архитектуру с начала 50-х до начала 90-х годов прошлого века. Многие из них в настоящее время снесены и память о них остается как элемент прошлого, как напоминание об ушедшем времени.

На фотовыставке "Старая Уфа" представлено более сотни фотографий. Это и лица, и городские пейзажи, и события. Уфимцы могут узнать хорошо знакомые здания, дворы и улицы старой части города Уфы.

«Я человек в возрасте, смотрю и вспоминаю свое детство. Как это было, что это было в Уфе. Многие моменты, многие фотографии представлены с нового ракурса», - гворит один из посетителей выставки Марат Ибрагимов.

Фотовыставка "Старая Уфа" продлится 6 месяцев. Посетить ее можно по адресу: проспект Октября, 176. Вход свободный. 



Автор: Тимур Давлетов
назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Мед суфле
Такси мотор
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
От Всей Уфы
Времечко
Столичные новости

Предложить новость

Через эту форму вы можете прислать нам новость и медиафайлы. Размер прекрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае если ваши материалы больше указанного размера, укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация».
Спасибо
Ваша новость отправлена администрации сайта

Задать вопрос главе администрации

Через эту форму вы можете задать свой вопрос главе администрации. Ваши обращения могут быть как в текстовом формате, так и в формате видео. Размер прикрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае, если ваши материалы больше указанного размера, то укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация». Обязательно укажите своё имя, фамилия, отчество и контакты для обратной связи (телефон и e-mail).