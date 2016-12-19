В столице Башкортостана проходит выставка ретро-фотографий "Старая Уфа"

Черно-белые фотографии. Только игра света и тени. Неприметные серые и нуждающиеся в реставрации или сносе домики. Столицу республики Башкортостан советского времени помнят многие уфимцы. На снимках можно увидеть деревянную и каменную городскую архитектуру с начала 50-х до начала 90-х годов прошлого века. Многие из них в настоящее время снесены и память о них остается как элемент прошлого, как напоминание об ушедшем времени.



На фотовыставке "Старая Уфа" представлено более сотни фотографий. Это и лица, и городские пейзажи, и события. Уфимцы могут узнать хорошо знакомые здания, дворы и улицы старой части города Уфы.





«Я человек в возрасте, смотрю и вспоминаю свое детство. Как это было, что это было в Уфе. Многие моменты, многие фотографии представлены с нового ракурса», - гворит один из посетителей выставки Марат Ибрагимов.

Фотовыставка "Старая Уфа" продлится 6 месяцев. Посетить ее можно по адресу: проспект Октября, 176. Вход свободный.

5 января