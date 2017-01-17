В Москве состоялась премьера сразу двух спектаклей Расиха Ханнанова

Так московские башкиры отметили 85 -летний юбилей писателя, поэта и драматурга.

На сцене татарского культурного центра Москвы прошла пьеса «На том свете, на этом свете». В представлении театра-студии «Газиз» под руководством Танзили Хуснутдиновой. Это комедия, в которой рассказывается о человеке, покинувшем наш мир и волей всевышнего вернувшегося «с того света» завершить незаконченные семейные дела.



А сразу после этой пьесы зрителям представили другую постановку - "Лук Карасакала" в исполнении московского Башкирского народного театра «Ильхам», созданный под руководством Мадины Ильгамовой. Эта постановка для детей рассказывает о юных годах Салавата Юлаева. На вечере, посвященному творчеству Расиха Ханнанов звучали и популярные песни, написаны в соавторстве с композитором Римом Хасановым.





Это культурное событие зрители ждали с нетерпением.



Вечер получился по-настоящему ярким и теплым. Зрители признаются, что такие праздники словно возвращают их в родной Башкортостан.







25 января