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В Москве состоялась премьера сразу двух спектаклей Расиха Ханнанова

Так московские башкиры отметили 85 -летний юбилей писателя, поэта и драматурга. 

На сцене татарского культурного центра Москвы прошла пьеса «На том свете, на этом свете». В представлении театра-студии «Газиз» под руководством Танзили Хуснутдиновой. Это комедия, в которой рассказывается о человеке, покинувшем наш мир и волей всевышнего вернувшегося «с того света» завершить незаконченные семейные дела.

А сразу после этой пьесы зрителям представили другую постановку - "Лук Карасакала" в исполнении московского Башкирского народного театра «Ильхам», созданный под руководством Мадины Ильгамовой. Эта постановка для детей рассказывает о юных годах Салавата Юлаева. На вечере, посвященному творчеству Расиха Ханнанов звучали и популярные песни, написаны в соавторстве с композитором Римом Хасановым.

Это культурное событие зрители ждали с нетерпением.

Вечер получился по-настоящему ярким и теплым. Зрители признаются, что такие праздники словно возвращают их в родной Башкортостан.




Автор: Ляйсан Закирова
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