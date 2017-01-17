В Москве состоялась премьера сразу двух спектаклей по пьесам Расиха Ханнанова

Московские премьеры башкирского драматурга. В Москве состоялась премьера сразу двух спектаклей по пьесам поэта, журналиста и драматурга, Заслуженного работника культуры Республики Башкортостан Расиха Ханнанова.



Постановку пьесы «На том свете, на этом свете» осуществил театр-студия Татарского культурного центра Москвы «Газиз» под руководством Танзили Хуснутдиновой. Это комедия, в которой рассказывается о человеке, покинувшем наш мир и волей всевышнего вернувшегося «с того света» завершить незаконченные семейные дела. Другую пьесу, "Лук Карасакала" поставил московский Башкирский народный театр «Ильхам», созданный под руководством Мадины Ильгамовой. Эта постановка для детей рассказывает о юных годах Салавата Юлаева.



Фрагменты из обеих постановок впервые увидели москвичи, пришедшие на вечер, посвященный творчеству Расиха Ханнанова и композитора Рима Хаснова. Праздник состоялся в большом зале Татарского культурного центра города Москвы.





24 января