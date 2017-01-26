В галерее «Мирас» открылась выставка «Сохраняя традиции»

Реалистичность в каждой картине: натюрморты, пейзажи, портреты. Все что изображено на этих полотнах действительно существующие места, населенные пункты, живущие сейчас или жившие ранее люди. Например, вот эта работа. На ней девочка. Зовут ее Самира. И ей 6 лет. Автор картины - дедушка натурщицы. Ильгиз Насибуллин рисовал любимую внучку, осознавая сложность процесса. Конечно, вертелась, признается художник. Не хватало терпения. Эмоция запечатлена, чуть недовольным лицом. Полуопущенные уголки губ маленькой модели выдают особу капризную, но как оказалось, очень творческую.





«Она сейчас в 5 классе, отличница, кстати, круглая отличница. Занимается английским очень серьезно», - говорит художник Ильгиз Насибуллин.



Всего в экспозиции 30 работ от 6 авторов. Они представлены в галерее "Мирас". Полотна выполнены в стиле классической живописи. Вероятно, особенно интересной экспозиция станет тем, кто неравнодушен к природным красотам. Вот это, к примеру, скала в Салаватском районе. Юрюзань облюбовал Алексей Петриков. В его творческом багаже - картины, привезенные из разных уголков республики. Художнику нравятся пейзажи. Величие природы, ее мудрость - в контрасте с человеком, который хоть и является венцом творения, все же ничтожен перед мощью стихии. В этом философия живописца.



По словам директора галереи "Мирас" Виолетты Ибатуллиной, у уфимской публики - уникальный шанс. Зрители могут лично оценить "уходящую эпоху" живописи.





«Эта эпоха уходит потихоньку, и язык современный он конечно меняется, становится другим и, возможно, кому то уже хочется другого, нового или свежего, но знаете, возвращаться к истокам, причем, хорошего качества - это может быть интересно всем», - уверена директор галереи "Мирас" Виолетта Ибатуллина.

Выставка продлится до 4 марта.









Айгуль Ташбулатова

1 февраля