Год без Васили Фаттаховой

Сегодня друзья, коллеги, родственники и поклонники творчества известной певицы Васили Фаттаховой вспоминают её талант и скорбят об утрате. Безвременная смерть артистки, матери двоих малолетних детей стала большим потрясением, как для ее поклонников, так и для всех, кто хоть раз слышал в ее исполнении хит – «Туган Як».

В память о певице в Башкортостане и Татарстане пройдут памятные мероприятия. Сегодня состоится премьера клипа певицы на песню "Долгожданное счастье". Его снимали с августа по сентябрь 2015 года. По словам супруга певицы Ильгиза Абракипова, это была одна из любимых песен Васили Фаттаховой, и она очень надеялась, что публика примет клип благосклонно. На татарском музыкальном канале будет показан благотворительный концерт памяти певицы.

26 января

Напомним,в Уфе 26 января 2016 года на 37-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения после рождения второго ребенка.