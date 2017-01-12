Экспозиция "Наброски" представлена в Уфе

Коллекция картин, которая создавалась в течение полувека художницей Ларисой Кудояровой, представлена в Уфе. Экспозиция получила название "Наброски" из-за техники рисования.

За полвека уфимская художница Лариса Кудоярова посетила десятки стран. Вдохновившись увиденным, она перенесла впечатления из путешествий на полотна. Первая для мастера экспозиция называется "Наброски". Все произведения здесь выполнены в соответствующей технике.

«Выезжали практически везде и каждый год. Соответственно, всегда рисовали. Кроме публикаций были и вот такие быстрые наброски, становящиеся основой для более серьезных и живописных работ», - рассказала художница Лариса Кудоярова.

Красота родного Башкортостана также в коллекции картин Ларисы Кудояровой. Но в целом география экспозиции различна: виды стран Европы, различных провинций Китая. В экспозиции более 50 работ. Самые "взрослые" зарисовки сделаны 40 лет назад, в годы студенчества. Однако стиль мастера прослеживался уже и в те годы, - говорят коллеги и друзья.

17 января