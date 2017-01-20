Воры ушли без добычи

В редакцию телеканала «Вся Уфа» обратился Ильдар Кабиров. В квартиру мужчины уже дважды забирались воры. В первый раз ограбление произошло в апреле 2015 года.

20 января

Квартира расположена на первом этаже многоквартирного дома. После первого "визита" воров Ильдар установил на окнах решетки. Однако они не остановили новый грабеж. Теперь семья всерьез боится за свою безопасность: не исключено, что вторую попытку кражи совершили те же люди. Особых ценностей в квартире не было, да и лакомым кусочком жилище не назовешь. Это больше всего и тревожит Кабировых. Тем более что во второй раз визитёры так ничего и не унесли.Пострадавшие незамедлительно обратились в полицию. Ведется поиск возможных причастных лиц к данному преступлению. В управлении МВД напоминают уфимцам о мерах безопасности: при длительном отъезде необходимо попросить родственников или соседей приглядывать за квартирой и не хранить дома драгоценности и крупные суммы денег.