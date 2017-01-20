#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Криминал

Воры ушли без добычи

Воры ушли без добычи

В редакцию телеканала «Вся Уфа» обратился Ильдар Кабиров. В квартиру мужчины уже дважды забирались воры. В первый раз ограбление произошло в апреле 2015 года.


Квартира расположена на первом этаже многоквартирного дома. После первого "визита" воров Ильдар установил на окнах решетки. Однако они не остановили новый грабеж. Теперь семья всерьез боится за свою безопасность: не исключено, что вторую попытку кражи совершили те же люди. Особых ценностей в квартире не было, да и лакомым кусочком жилище не назовешь. Это больше всего и тревожит Кабировых. Тем более что во второй раз визитёры так ничего и не унесли.

Пострадавшие незамедлительно обратились в полицию. Ведется поиск возможных причастных лиц к данному преступлению. В управлении МВД напоминают уфимцам о мерах безопасности: при длительном отъезде необходимо попросить родственников или соседей приглядывать за квартирой и не хранить дома драгоценности и крупные суммы денег. 

Автор: Ляйсан Закирова
предыдущая новость назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
От Всей Уфы
Времечко
Столичные новости

Предложить новость

Через эту форму вы можете прислать нам новость и медиафайлы. Размер прекрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае если ваши материалы больше указанного размера, укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация».
Спасибо
Ваша новость отправлена администрации сайта

Задать вопрос главе администрации

Через эту форму вы можете задать свой вопрос главе администрации. Ваши обращения могут быть как в текстовом формате, так и в формате видео. Размер прикрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае, если ваши материалы больше указанного размера, то укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация». Обязательно укажите своё имя, фамилия, отчество и контакты для обратной связи (телефон и e-mail).