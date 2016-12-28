В Уфе задержан подозреваемый в хранении и сбыте особо крупной партии наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан задержан житель Челябинской области, у которого изъято около 2,5 кг синтетических наркотиков.

В Кировском районе Уфы полицейскими была проведена операция по задержанию оптового поставщика синтетических наркотиков. В ходе оперативных мероприятий установлено, что к сбыту крупных партий так называемой «скорости» может быть причастен 27-летний житель Челябинской области. В момент задержания полицейскими у него обнаружено и изъято более 100 граммов наркотиков.

При обыске в съемной квартире найдена спортивная сумка, в которой находилось более 2 килограммов наркотических и психотропных веществ. Общий вес изъятого – 2,5 килограмма, что составляет более десяти тысяч разовых доз.

Сотрудники полиции установили, что задержанный в своей преступной деятельности в начале занимался розничными продажами, но в скором времени перешел на оптовые поставки.

В настоящее время мужчина арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере».

Фото и видео: пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

30 декабря