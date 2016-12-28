#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Криминал

В Уфе задержан подозреваемый в хранении и сбыте особо крупной партии наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан задержан житель Челябинской области, у которого изъято около 2,5 кг синтетических наркотиков.

 

В Кировском районе Уфы полицейскими была проведена операция по задержанию оптового поставщика синтетических наркотиков. В ходе оперативных мероприятий установлено, что  к сбыту крупных партий так называемой «скорости» может быть причастен 27-летний житель Челябинской области. В момент задержания полицейскими у него обнаружено и изъято более 100 граммов наркотиков.

 

При обыске в съемной квартире найдена спортивная сумка, в которой находилось более 2 килограммов наркотических и психотропных веществ. Общий вес изъятого – 2,5 килограмма, что составляет более десяти тысяч разовых доз.

 

Сотрудники полиции установили, что задержанный в своей преступной деятельности в начале занимался розничными продажами, но в скором времени перешел на оптовые поставки.

 

В настоящее время мужчина арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере».

 

 Фото и видео: пресс-служба МВД по Республике Башкортостан



назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Мед суфле
Каток на Акбузате
Такси мотор
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
От Всей Уфы
Времечко
Столичные новости

Предложить новость

Через эту форму вы можете прислать нам новость и медиафайлы. Размер прекрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае если ваши материалы больше указанного размера, укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация».
Спасибо
Ваша новость отправлена администрации сайта

Задать вопрос главе администрации

Через эту форму вы можете задать свой вопрос главе администрации. Ваши обращения могут быть как в текстовом формате, так и в формате видео. Размер прикрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае, если ваши материалы больше указанного размера, то укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация». Обязательно укажите своё имя, фамилия, отчество и контакты для обратной связи (телефон и e-mail).