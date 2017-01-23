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В Уфе снизился уровень преступности

В Уфе снизился уровень преступности

Итоги оперативно-служебной деятельности Управления МВД России по городу за 2016 год подвели в муниципалитете.

На 10 тысяч населения было совершено чуть более 200 преступлений. Для предупреждения противоправных действий со стороны учащейся молодежи и студентов, а также в отношении них, сотрудники по делам несовершеннолетних в прошлом году провели более 4,5 тысяч лекций и бесед, в том числе по линии противодействия терроризму и экстремизму.

 

Также в Уфе уделяется внимание обеспечению безопасности дорожного движения. В прошлом году динамика снижения общего количества аварий сохранилась. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий сократилось более чем на 27%, получивших травмы — почти на 4%.

 

«Реконструкция наших перекрестков позволяет на некоторых участках снизить аварийность до 40 %. Не такие гигантские деньги тратим, а результаты хорошие получаем», отметил глава столичной администрации Ирек Ялалов.

 

 

 



Автор: Светлана Назирова
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