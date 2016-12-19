#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Криминал

В Уфе полиция отыскала семь угнанных элитных иномарок

В 15 миллионов рублей оценен ущерб владельцам семи элитных автомобилей, которые обнаружили полицейские в Уфе. Иномарки находились в так называемом "отстойнике".

 

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, автомобили были похищены в других регионах, на территории республики на них перебивались идентификационные номера. Уфимец, в чьем дворе находились угнанные транспортные средства, не подозревал об их криминальном происхождении.

 

В настоящее время все машины изъяты и помещены на спецстоянку. Законные хозяева двух автомобилей уже нашлись.



назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Каток на Акбузате
Такси мотор
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
От Всей Уфы
Времечко
Столичные новости

Предложить новость

Через эту форму вы можете прислать нам новость и медиафайлы. Размер прекрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае если ваши материалы больше указанного размера, укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация».
Спасибо
Ваша новость отправлена администрации сайта

Задать вопрос главе администрации

Через эту форму вы можете задать свой вопрос главе администрации. Ваши обращения могут быть как в текстовом формате, так и в формате видео. Размер прикрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае, если ваши материалы больше указанного размера, то укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация». Обязательно укажите своё имя, фамилия, отчество и контакты для обратной связи (телефон и e-mail).