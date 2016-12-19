В Уфе полиция отыскала семь угнанных элитных иномарок

В 15 миллионов рублей оценен ущерб владельцам семи элитных автомобилей, которые обнаружили полицейские в Уфе. Иномарки находились в так называемом "отстойнике".

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, автомобили были похищены в других регионах, на территории республики на них перебивались идентификационные номера. Уфимец, в чьем дворе находились угнанные транспортные средства, не подозревал об их криминальном происхождении.

В настоящее время все машины изъяты и помещены на спецстоянку. Законные хозяева двух автомобилей уже нашлись.

23 декабря