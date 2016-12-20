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В Уфе полицейский выпал из окна восьмого этажа городской больницы

В Башкортостане проводится доследственная проверка по факту гибели сотрудника полиции. 43-летний мужчина выпал из окна восьмого этажа городской больницы № 21. От полученных множественных травм он скончался на месте.

«Накануне в дежурную часть Управления МВД России по городу Уфа поступило сообщение о том, что на территории одной из больниц обнаружен мертвым сотрудник подразделения МВД по РБ, который находится на стационарном лечении. В настоящее время руководством ведомства по данному факту назначена экспертиза, которая должна установить причины и обстоятельства данного происшествия», - сообщает руководитель пресс-службы МВД России ПО РБ Максим Родионов.

Для установления причин и обстоятельств происшествия МВД проводит служебную проверку. Материалы будут направлены в следственный комитет.

«По предварительным данным, вечером 22 декабря 2016 года 43-летний пациент отделения травматологии городской клинической больницы №21 выпал из окна 8-го этажа. Проверяется версия суицида. Следователями также установлено, что погибший является подполковником внутренней службы одного из подразделений МВД по РБ. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, объективные причины суицида, назначены необходимые судебно-медицинские исследования. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», - сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РБ Светлана Абрамова.



Автор: Эрика Нажимова
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