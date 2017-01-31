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В Уфе полицейские задержали угонщика

В Уфе полицейские задержали угонщика

В Уфе сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в угоне автомобиля "Фольксваген Поло". Об этом сообщили в уфимской Госавтоинспекции.


Как пояснили в ведомстве, для проверки документов полицейские остановили вазовскую "десятку". Водитель вызвал подозрение тем, что сильно нервничал. Во время тщательного осмотра в отечественной легковушке нашли 4 колеса и документы от автомашины «Фольксваген Поло», которая была угнана 29 января с территории Орджоникидзевского района города Уфы. Уфимец сознался, что совершил угон данной автомашины и накануне сжег ее в Демском районе столицы, чтобы скрыть следы преступления. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога». 

Автор: Екатерина Тимиряева
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