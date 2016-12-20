В Нефтекамске задержали банду наркоторговцев

Полицейские изъяли запрещенные вещества и задержали тех, кто их продавал. 800 граммов концентрированных наркотиков изъяли полицейские в Нефтекамске.

Запрещенные вещества распространяли работники автомастерской, лидером которой являлся один из бывших потребителей "синтетики".

В результате спецоперации, проведенной полицейскими Республики Башкортостан пресечена преступная деятельность группы, которая занималась сбытом наркотических средств на территории города Нефтекамска и Краснокамского района. По оперативным данным, задержанные трудились в одной из автомастерских и сочетали свой легальный доход с противоправными действиями.





По предварительным данным, организатор преступной группы в свое время сам употреблял психотропные вещества, но это продолжалось недолго. Мужчина быстро понял, что лучше самому стать продавцом «синтетики» при этом еще и получать с этого доход. В незаконный бизнес он пригласил своих знакомых. В основном туда вошли парни в возрасте от 25 до 30 лет из автомастерской, которая принадлежит предполагаемому лидеру. Но проработать группе сбытчиков зелья удалось недолго – жирную точку в их едва начавшемся бизнесе поставили сотрудники управления башкирского наркоконтроля совместно с коллегами из Нефтекамска.



Поначалу, все шестеро задержанных делали вид, что происходящее с ними огромное недоразумение. Но когда полицейские провели обыски в домах и автомобилях задержанных и нашли там немало готовых к продаже наркотических средств, а также пластиковые карты, весы, мобильные телефоны и упаковочный материал - парни стали более словоохотливы. Молниеносная и грамотная работа полицейских и сотрудников ОМОН нацгвардии не оставила подозреваемым даже малейшего шанса на спасение бегством. Свою незаконную предпринимательскую деятельность мужчины начали не так давно, но, как известно, за все преступное рано или поздно придется отвечать.





«Из незаконного оборота было изъято 800 граммов синтетического наркотика, это сильный концентрат, из этого потом вышло бы в разы больше», - говорит начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ Владислав Ситдиков.





Главарь, диспетчер, финансист, закладчик, курьер, фасовщик - предполагается, у всех членов группы имелись свои четкие обязанности в работе. Практически никто из задержанных не имел ранее проблем с законом и каждый был официально трудоустроен. Но жажда легких денег заставила похоронить все их мечты. Теперь вместо дорогих автомобилей, брендовой одежды и свободы их ожидает реальный тюремный срок.

28 декабря