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В Кировском районе Уфы купить алкоголь через Интернет станет сложнее

В Кировском районе Уфы купить алкоголь через Интернет станет сложнее

В Уфе заблокируют 150 сайтов с круглосуточной продажей алкоголя. Такого решения в судебном порядке добилась прокуратура Кировского района Уфы. Продавать спиртосодержащую продукцию дистанционно, согласно российскому законодательству, запрещается. Выйти на интернет-порталы помогли сами злоумышленники. На сайтах продавцы размещали множество фотографий и прайс-листов с объявлениями о товаре.

«Беспрепятственный доступ к данным ресурсам мог привести к покупке спиртных напитков несовершеннолетними и продаже контрафактной продукции. По данному факту прокуратура обратилась в суд с заявлениями об ограничении доступа к сайтам. После вступления судебных решений в законодательную силу материалы будут направлены в Роскомнадзор для блокировки доступа к интернет-порталам», — заявила старший помощник прокурора Кировского района г. Уфы Анна Кардопольцева.



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