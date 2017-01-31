В больнице №17 умер еще один ребенок

По факту смерти ещё одного ребенка начата доследственная проверка. 9-летний мальчик умер в городской клинической больнице №17. По данному факту следственным комитетом Башкортостана назначена доследственная проверка. Это уже третий случай гибели детей в данном медицинском учреждении за последние две недели.

«По предварительным данным, 19 января 2017 года в больнице скончался поступивший 16 января 9-летний житель города Уфы. Он умер в ходе оперативного вмешательства по жизненным показаниям, обусловленного врожденной патологией развития головного мозга. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», - говорит старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по РБ Светлана Абрамова.

3 февраля

Напомним, по двум случаям гибели детей в данной больнице уже возбуждены уголовные дела. 17 января в отделениииз Уфы, 25 января -из Кармаскалинского района.