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В больнице №17 умер еще один ребенок

В больнице №17 умер еще один ребенок

По факту смерти ещё одного ребенка начата доследственная проверка. 9-летний мальчик умер в городской клинической больнице №17. По данному факту следственным комитетом Башкортостана назначена доследственная проверка. Это уже третий случай гибели детей в данном медицинском учреждении за последние две недели.

 

«По предварительным данным, 19 января 2017 года в больнице скончался поступивший 16 января 9-летний житель города Уфы. Он умер в ходе оперативного вмешательства по жизненным показаниям, обусловленного врожденной патологией развития головного мозга. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», - говорит старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по РБ Светлана Абрамова.

 

Напомним, по двум случаям гибели детей в данной больнице уже возбуждены уголовные дела. 17 января в отделении умерла 12-летняя девочка из Уфы, 25 января - 3-летнийребенок из Кармаскалинского района.

Автор: Тимур Давлетов
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