Полиция разыскивает водителя черной «Лады Гранты»

Водителя на черной «Ладе Гранта», который сбил 82-летнюю пенсионерку на улице Софьи Перовской в Уфе, продолжают разыскивать полицейские. Женщина в тяжелом состоянии. Ей была сделана операция, сообщили близкие пострадавшей.

По данным пресс-службы республиканского МВД, ДТП произошло 9 января этого года. Автомобилист передвигался за рулём чёрной «Лады Гранты» с госномером Р 591 МН, 51 регион. По подозрению в совершении наезда стражи правопорядка разыскивают Герасимова Сергея Юрьевича. Ему 32 года. В полиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении указанного гражданина или автомобиля, сообщить по телефонам: (347) 237-02-02, 8-937-150-17-77 или 02.

«Состояние после больницы чуть-чуть улучшилось, но она также лежит, постоянный уход ей требуется, боли у нее сохранились после операции, очень слабая она, ей же 81 год. Мы сколько лежали в больнице, а виновник аварии не подошел, не пришел, не попытался с нами даже связаться, хотя бы какие-то извинения принести мне, может даже какую-то помощь предложить, ничего такого не было», - признается родственница пострадавшей Гузель Шагалиева.

31 января